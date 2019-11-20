ОАО «Белагропромбанк» 22 ноября с 0.05 до 7.25 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это может привести к временной приостановке (до пяти минут) предоставления клиентам банка услуг дистанционного банковского обслуживания:

юридическим лицам – подсистема «Банк-Клиент», подсистема «Интернет-Клиент», подсистема «Мобильный Банк»;

физическим лицам – Интернет-банкинг, мобильных приложений банка, SMS/USSD-банкинг.

Также в указанный промежуток времени может отсутствовать возможность просмотра доступного остатка по банковским платежным карточкам в инфокиосках банка, а также оплата услуг (в том числе ЕРИП) по банковским платежным карточкам и наличными денежными средствами в инфокиосках и банкоматах банка.