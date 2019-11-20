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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМЫ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 22 НОЯБРЯ
15:57 21.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» 22 ноября с 0.05 до 7.25 будет проводить технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это может привести к временной приостановке (до пяти минут) предоставления клиентам банка услуг дистанционного банковского обслуживания:
юридическим лицам – подсистема «Банк-Клиент», подсистема «Интернет-Клиент», подсистема «Мобильный Банк»;
физическим лицам – Интернет-банкинг, мобильных приложений банка, SMS/USSD-банкинг.
Также в указанный промежуток времени может отсутствовать возможность просмотра доступного остатка по банковским платежным карточкам в инфокиосках банка, а также оплата услуг (в том числе ЕРИП) по банковским платежным карточкам и наличными денежными средствами в инфокиосках и банкоматах банка.
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