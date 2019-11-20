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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОЗДАН БАНК ДАННЫХ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ ОРГАНИЗАЦИЙ
14:10 21.11.2019
В соответствии с постановлением Министерства финансов № 58 от 18 октября 2019 г. информационный банк данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту, будет формироваться и вестись Минфином в электронном виде.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, формирование банка данных будет осуществляться на основании информации об организации, отчетность которой подлежит обязательному аудиту (полное и сокращенное (при его наличии) наименование, место нахождения, контактная информация, дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др.).
Кроме того, формироваться банк данных будет на основании информации о факте проведения обязательного аудита отчетности организации, отчетность которой подлежит обязательному аудиту, с указанием полного и сокращенного (при его наличии) наименования аудиторской организации, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, проводивших обязательный аудит отчетности, даты заключения договора оказания аудиторских услуг и даты выдачи аудиторского заключения, поступающих от аудируемых лиц на электронный адрес Министерства финансов .
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
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