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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ В ПОЛЬШУ МОЖНО ЧЕРЕЗ «ЗОЛОТУЮ КОРОНУ» - БЕЛИНВЕСТБАНК
13:57 21.11.2019

Система международных денежных переводов «Золотая Корона» расширяет сеть пунктов обслуживания – реализована возможность отправки денежных средств в Польшу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанка», держателям платежных карточек Белинвестбанка, чтобы сделать перевод «Золотая Корона», не нужно идти в банк. Отправить онлайн-переводы можно на официальном сайте платежного сервиса и в мобильном приложении «Денежные переводы».

Для того, чтобы совершить онлайн-перевод, нужно зайти на сайт koronapay.com (koronapay.by) либо установить бесплатное мобильное приложение «Денежные переводы» (доступно для скачивания в AppStore и PlayMarket); авторизоваться, указав свой номер мобильного телефона, и подтвердить авторизацию, введя код подтверждения из пришедшего СМС-сообщения.

Далее следует нажать кнопку «Отправить перевод» и заполнить необходимые реквизиты (включая страну, сумму перевода, валюту, ФИО и номер мобильного телефона получателя); подтвердить сумму комиссии (при ее наличии), а также указать реквизиты банковской платежной карточки, с которой будет отправлен перевод. Это может быть карточка платежной системы Visa, Mastercard или Maestro (Белкарт-Maestro), эмитированные ОАО «Белинвестбанк» и банками-резидентами Беларуси. Потом нужно подтвердить оплату, введя код 3D Secure.

Для того чтобы отправить перевод в подразделении Белинвестбанка, необходимо выбрать на сайте любое подразделение, в котором осуществляется обслуживание по системе «Золотая Корона»; предъявить документ, удостоверяющий личность; сообщить ФИО получателя, страну и населенный пункт получения перевода; сообщить номера мобильных телефонов (как свой, так и получателя); подписать заявление на отправку перевода и внести деньги в кассу банка.

Для того чтобы забрать перевод, получатель должен прийти в пункт обслуживания на территории Польши, который сотрудничает с сервисом «Золотая Корона», предъявить документ, удостоверяющий личность, и назвать номер перевода.

Валюта выдачи во всех пунктах на территории Польши – польский злотый. Кроме того, в Кракове и Вульке-Косовска есть возможность получить денежный перевод как в польских злотых, так и в евро.

Лимит на получение денежных средств – 10000 евро как за разовый перевод, так и за несколько переводов в течение суток или в течение 30 дней.
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