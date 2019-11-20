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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МИНИ-ОФИС БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С БАНКОМАТОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТКРЫЛСЯ В БАРАНОВИЧАХ
11:18 21.11.2019
Кредитный центр ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с установленным банкоматом с функцией cash-recycling (замкнутого оборота наличных) открылся в Барановичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.
Также банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.
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