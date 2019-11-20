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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТ НА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В INSYNC
09:53 21.11.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 21 ноября изменяет лимиты на валютно-обменные операции в мобильном приложении InSync с использованием сервиса FX-Order.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальный лимит одной заявки составляет 1000 долларов США/евро, 65000 российских рублей, 2000 рублей; максимальный лимит - 2000000 долларов США/евро, 65000000 российских рублей, 4600000 руб.
Срок действия заявки - от 15 мин. до 48 часов. Максимальное количество заявок в день – 20; максимальное количество заявок в месяц – 60.
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