БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ЛИМИТ НА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В INSYNC

09:53 21.11.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 21 ноября изменяет лимиты на валютно-обменные операции в мобильном приложении InSync с использованием сервиса FX-Order. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальный лимит одной заявки составляет 1000 долларов США/евро, 65000 российских рублей, 2000 рублей; максимальный лимит - 2000000 долларов США/евро, 65000000 российских рублей, 4600000 руб. Срок действия заявки - от 15 мин. до 48 часов. Максимальное количество заявок в день – 20; максимальное количество заявок в месяц – 60.