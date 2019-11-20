ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 20 ноября установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам:

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный»:

в белорусских рублях (2000 руб. – для клиентов категории VIP; 100000 руб. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 3 мес. – 9%, на 7 мес. – 9,9%, на 13 мес. – 12,1%, на 24 мес. – 10,5%;

в долларах США (1000 долларов США – для клиентов категории VIP; 100000 долларов США – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 13 мес. – 1,8%, на 24 мес. – 2%;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой:

в белорусских рублях (минимальная сумма – 100 руб.): на 35 дней – 8,3%, на 3 мес. – 9%, на 7 мес. – 9,9%, на 13 мес. – 12,1%, на 24 мес. – 10,5%;

в долларах США (минимальная сумма – 100 долл.): на 13 мес. – 1,7%, на 24 мес. – 1,9%;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д»:

в белорусских рублях (минимальная сумма – 50 руб.): на 35 дней – 8,3%, на 3 мес. – 9%, на 7 мес. – 9,9%, на 13 мес. – 12,1%, на 24 мес. – 10,5%;

в долларах США (минимальная сумма – 50 долл.): на 3 мес. – 0,9%, на 7 мес. – 1,4%, на 13 мес. – 1,8%, на 24 мес. – 2%;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой:

в белорусских рублях (минимальная сумма – 100 руб.): на 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – ставка рефинансирования Национального банка Беларуси минус 2,1 процентного пункта;

в долларах США (минимальная сумма – 100 долл.): на 24 мес. – ставка Libor– 0,93763 п.п.

Также с 20 ноября по действующим вкладам (депозитам):

до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях, заключенным по 28 октября 2018 года включительно, установлены следующие годовые процентные ставки:

при сумме до 100 руб., 100 руб. 01 коп. – 500 руб., 500 руб. 01 коп. – 1000 руб., 1000 руб. 01 коп – 2000 руб., 2000 руб. 01 коп. и более – СР-6 п.п.;

по вкладам (депозитам) до востребования в белорусских рублях, заключенным с 11.12.2006 включительно по 21.02.2010 включительно установлена годовая процентная ставка в размере СР-8,5 п.п.