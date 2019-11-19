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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАКРОЕТ В ДЕКАБРЕ РКЦ «СВЕТЛОГОРСК»
11:33 20.11.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» 15 декабря закрывает расчетно-кассовый центр «Светлогорск» (Светлогорск, ул. Ленина, 45а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с активным развитием дистанционных каналов обслуживания и онлайн-услуг, а также в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания.

Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в подразделениях банка, расположенных по следующим адресам:

Гомель, ул. Советская,71 (Сервисный офис №300, телефон + 375 232 59 53 02);

Жлобин, ул. Первомайская, 52 (Сервисный офис №310, телефон +375 29 665 98 69);

Речица, ул. Советская, 93 (Сервисный офис №330, телефон +375 2340 6 23 32).

Выполнять широкий спектр операций можно дистанционно посредством системы «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ.

С помощью «Интернет-Банка» возможно без комиссий оплачивать практически все виды коммунальных услуг, услуги связи, телевидения, интернет-магазинов, интернет-провайдеров, департамента охраны МВД РБ, ряда страховых взносов, провайдеров кабельного телевидения, оплачивать авиабилеты – в целом, совершать более 50000 видов платежей.

Корпоративные клиенты дистанционно могут обслуживаться, используя системы «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», а также мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес».
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