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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАКРОЕТ В ДЕКАБРЕ РКЦ «СВЕТЛОГОРСК»
11:33 20.11.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» 15 декабря закрывает расчетно-кассовый центр «Светлогорск» (Светлогорск, ул. Ленина, 45а).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с активным развитием дистанционных каналов обслуживания и онлайн-услуг, а также в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания.
Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в подразделениях банка, расположенных по следующим адресам:
Гомель, ул. Советская,71 (Сервисный офис №300, телефон + 375 232 59 53 02);
Жлобин, ул. Первомайская, 52 (Сервисный офис №310, телефон +375 29 665 98 69);
Речица, ул. Советская, 93 (Сервисный офис №330, телефон +375 2340 6 23 32).
Выполнять широкий спектр операций можно дистанционно посредством системы «Интернет-Банк» Банка БелВЭБ.
С помощью «Интернет-Банка» возможно без комиссий оплачивать практически все виды коммунальных услуг, услуги связи, телевидения, интернет-магазинов, интернет-провайдеров, департамента охраны МВД РБ, ряда страховых взносов, провайдеров кабельного телевидения, оплачивать авиабилеты – в целом, совершать более 50000 видов платежей.
Корпоративные клиенты дистанционно могут обслуживаться, используя системы «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», а также мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес».
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