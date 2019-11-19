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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
10:34 20.11.2019

ЗАО «Идея Банк» с 20 ноября изменяет условия по вкладам для физических лиц в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:

«Базовый 24 плюс» – 12,35% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – ставка рефинансирования плюс 3,35 процентного пункта (ранее – 12,35% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,85 п.п.);

«Фирменный 24 плюс» – 12,4% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,4 п.п. (ранее – 12,4% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,9 п.п.);

«Онлайн 24 плюс» – 12,45% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,45 п.п. (ранее – 12,45% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,95 п.п.);

«Фирменный онлайн 24 плюс» – 12,5% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,5 п.п. (ранее – 12,5% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3 п.п.);

«Базовый 12» – 6,9% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,1 п.п. (ранее – 6,9% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,6 п.п.);

«Фирменный 12» – 6,95% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,05 п.п. (ранее – 6,95% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,55 п.п.);

«Онлайн 12» – 7% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2 п.п. (ранее – 7% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,5 п.п.);

«Фирменный онлайн 12» – 7,05% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-1,95 п.п. (ранее – 7,05% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,45 п.п.).
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