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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАКРЫВАЕТ ОБМЕННИК В МИНСКЕ
09:45 20.11.2019
ОАО «Паритетбанк» с 2 декабря закрывает пункт обмена валют №37 ОПЕРУ в Минске (Игуменский тракт, 16. Магазин «Ваш выбор»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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