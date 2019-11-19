БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ЗАКРЫВАЕТ ОБМЕННИК В МИНСКЕ

09:45 20.11.2019 ОАО «Паритетбанк» с 2 декабря закрывает пункт обмена валют №37 ОПЕРУ в Минске (Игуменский тракт, 16. Магазин «Ваш выбор»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.