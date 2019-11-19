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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАЗВИТИЕ ФИНТЕХ-КОМПАНИЙ НЕ ВЫТЕСНИТ С РЫНКА ТРАДИЦИОННЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС – ЭКСПЕРТ
18:01 19.11.2019

Развитие финтех-компаний не вытеснит с рынка традиционный банковский бизнес, но мотивирует его измениться. Такое мнение высказал заместитель председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» Анатолий Павлович на панельной дискуссии «Fintech-экосистема в Беларуси: электронные деньги» во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, которая проходит 18-24 ноября.

По его словам, в определенных условиях клиентам, в том числе представителям молодого поколения, очень важно иметь физический зрительный контакт с банковским работником.

«Меняется формат сервисных банковских объектов, объем предоставляемых услуг и др. Но тем не менее физическое присутствие банков есть», - заметил топ-менеджер Банка БелВЭБ.

В этой связи он привел ряд примеров мировых компаний, у которых при определенном уровне развития онлайн-бизнеса возникла необходимость присутствия офлайн.

Отвечая на вопрос относительно развития в Беларуси рынка альтернативных инструментов финансирования, А. Павлович информировал об успешном старте криптоплатформы FINSTORE.BY, на которой можно размещать и покупать токены (оператор платформы – ООО «ДФС» входит в холдинг Банка БелВЭБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на первоначальном этапе ООО «ДФС» реализует токены резидентам Беларуси.

«В перспективе рассматривается возможность реализации токенов нерезидентам. Полагаю, уровень ставок будет представлять интерес для европейцев», - отметил А. Павлович.
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