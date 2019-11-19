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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:58 19.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 19 ноября увеличило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада в долларах США размер процентной ставки будет составлять:
«@gro безотзывный» до 1,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
«Стандарт» на срок 95 дней – 0,7% годовых, на срок 185 дней – 0,8% годовых
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