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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:58 19.11.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 19 ноября увеличило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада в долларах США размер процентной ставки будет составлять:

«@gro безотзывный» до 1,9% годовых, в зависимости от срока размещения;

«Стандарт» на срок 95 дней – 0,7% годовых, на срок 185 дней – 0,8% годовых
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