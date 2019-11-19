БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:58 19.11.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 19 ноября увеличило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада в долларах США размер процентной ставки будет составлять: «@gro безотзывный» до 1,9% годовых, в зависимости от срока размещения; «Стандарт» на срок 95 дней – 0,7% годовых, на срок 185 дней – 0,8% годовых