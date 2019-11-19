Платежный сервис Apple Pay с 19 ноября доступен держателям карточек Visa и Mastercard ОАО «БПС-Сбербанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, используя сервис на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac, клиенты БПС-Сбербанка могут быстро и удобно совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», – отметили в банке.

«Сегодня клиенты БПС-Сбербанка говорят «Вiтаю!» Apple Pay, и мы рады объявить о его доступности для всех. Мир меняется ежесекундно. Поэтому для нас крайне важно предоставлять нашим клиентам лучшие технологии, предлагая им уникальное обслуживание с помощью Apple Pay, инновационного и безопасного способа оплаты. Это также открывает новые пути развития белорусского банкинга», - сказал председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

Apple Pay просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы БПС-Сбербанка по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших банков Беларуси по размеру активов. Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2019 года по НСФО составила 68,3 млн руб. при рентабельности капитала выше 21%. Банк входит в число лидеров (2 место) по размеру эмиссии платежных карточек. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).