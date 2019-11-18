БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ СЕРВИС «ПЕРЕВОД ЧАСТНОМУ ЛИЦУ» ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА В «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

17:33 18.11.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» с 18 ноября временно приостановило сервис «Перевод частному лицу» по номеру телефона в мобильном/интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановка сервиса произведена по техническим причинам. О времени возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.