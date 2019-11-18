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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРИОСТАНОВИЛ СЕРВИС «ПЕРЕВОД ЧАСТНОМУ ЛИЦУ» ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА В «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
17:33 18.11.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 18 ноября временно приостановило сервис «Перевод частному лицу» по номеру телефона в мобильном/интернет-банке «Сбербанк Онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановка сервиса произведена по техническим причинам.
О времени возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.
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