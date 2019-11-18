БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПЕРЕНЕС ОДИН ИЗ СВОИХ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ

16:10 18.11.2019 ОАО «Технобанк» перенесло один из своих банкоматов, ранее установленный на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей, 9). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь банкомат можно найти на втором этаже ТРЦ, рядом с выходом из паркинга.