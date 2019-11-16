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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РЕАЛИЗУЕТ РЯД ПРОЕКТОВ С «БЕЛПОЧТОЙ»
12:08 18.11.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» в текущем году реализует несколько знаковых проектов с РУП «Белпочта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, в Оршанском районе Витебской области уже запущен пилотный проект «Мобильный почтальон». В ближайшее время планируется заключение соглашения с РУП «Белпочта» о приеме и выдаче наличных денег держателям карточек Банка БелВЭБ.

«При внедрении проекта «Мобильный почтальон» был использован инновационный подход, позволяющий на одном смарт-устройстве реализовать как кассовое обслуживание предприятия, так и функции платежного терминала, принимающего банковские карточки к оплате. Мы считаем, что за данной технологией будущее в развитии безналичных расчетов с использованием карточек и рады, что РУП «Белпочта» выбрало Банк БелВЭБ в качестве банка-эквайера в этом перспективном пилотном проекте», – отметил заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович.

Проект «Мобильный почтальон» предусматривает оснащение почтальонов (почтовых курьеров) мобильными многофункциональными устройствами для предоставления услуг почтовой связи и иных услуг физическим и юридическим лицам на дому. Такие устройства совмещают в себе возможность оформления услуги и ее оплаты наличным или безналичным способом.

На первом этапе реализована возможность оформления подписки на печатные средства массовой информации и приема платежей в АИС «Расчет» (ЕРИП).

Как рассказали в «Белпочте», до конца 2019 года поэтапно пользователям предложат услуги: реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств массовой информации, лотерейных билетов; приема внутренних и международных почтовых отправлений; приема и выплаты почтовых денежных переводов; выплаты пенсий и пособий.

Банк БелВЭБ выступает партнером в проекте в части процессинга операций с банковскими платежными карточками.

«Идея внедрения «Мобильного почтальона» реализована впервые в Республике Беларусь и стала важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг. Таким образом, формат почтового сервиса в режиме онлайн способствует повышению качества обслуживания, а также доступности услуг потребителям», – отметили в Министерстве связи и информатизации.
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