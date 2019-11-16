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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О МОШЕННИКАХ И ПРОСЯТ КЛИЕНТОВ НЕ СООБЩАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10:51 18.11.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками различных банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т.д.), реквизиты карточек, пароли.
«Банк настоятельно рекомендует ни в коем случае не сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов», – сообщили ЭКОПРЕСС в банке.
При получении подозрительных звонков или сообщений в мессенджерах или посредством SMS банк советует проявить бдительность и не поддаваться на предложения сообщить персональные данные.
В случае поступления от подозрительных лиц просьб сообщить или уточнить личные данные, необходимо позвонить по телефонам банка, указанным на официальном сайте.
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