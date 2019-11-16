ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «СВЕТ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ. 2019»
09:55 18.11.2019

Национальный банк Беларуси с 18 ноября выпускает в обращение памятные монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 599 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 15,5 г, диаметром 33 мм, тиражом 2000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева – рельефное изображение государственного герба Беларуси, в центре – стилизованная надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – композиция из детских рисунков; слева – номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год выпуска и проба сплава (на серебряной монете).

Реверс: в центре – композиция, объединяющая различные стадии созревания и сбора льна: цветы, плоды и снопы; внизу – надпись по кругу: СВЕТ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ.

В дизайне монеты использованы композиции из рисунков детей возрастной категории от 13 до 16 лет, которые стали победителями открытого конкурса детского рисунка «Дети рисуют монеты», проведенного Национальным банком в рамках Дня открытых дверей – 2014.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан» качеством: серебряная – «пруф», медно-никелевая – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2019
валюта курс
EUR 2.2613
USD 2.0458
RUB 3.2083
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2613 +0.0037
USD 2.0458 -0.002
RUB 3.2083 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2640
USD 2.0430 2.0480
RUB 3.2000 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1080
EUR/RUB 70.3500 70.8000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте