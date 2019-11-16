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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «СВЕТ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ. 2019»
09:55 18.11.2019
Национальный банк Беларуси с 18 ноября выпускает в обращение памятные монеты «Свет вачыма дзяцей. 2019».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 599 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 15,5 г, диаметром 33 мм, тиражом 2000 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: вверху слева – рельефное изображение государственного герба Беларуси, в центре – стилизованная надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – композиция из детских рисунков; слева – номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год выпуска и проба сплава (на серебряной монете).
Реверс: в центре – композиция, объединяющая различные стадии созревания и сбора льна: цветы, плоды и снопы; внизу – надпись по кругу: СВЕТ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ.
В дизайне монеты использованы композиции из рисунков детей возрастной категории от 13 до 16 лет, которые стали победителями открытого конкурса детского рисунка «Дети рисуют монеты», проведенного Национальным банком в рамках Дня открытых дверей – 2014.
Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан» качеством: серебряная – «пруф», медно-никелевая – «пруф-лайк».
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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