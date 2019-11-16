БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 21 НА 22 НОЯБРЯ

17:48 16.11.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технологические работы с 23.00 21 ноября до 5.00 22 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны: «Альфа-Клик» и InSync (включая платежи ЕРИП); платежные терминалы (ПСТС); платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов). Возможны кратковременные задержки в доставке SMS-оповещений.