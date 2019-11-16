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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ДИСТАНЦИОННЫХ СЕРВИСАХ ИДЕЯ БАНКА МОЖНО ОТКРЫТЬ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:56 16.11.2019

В Интернет-банке и мобильном приложении ЗАО «Идея Банк» с 15 ноября можно бесплатно открыть текущий (расчетный) банковский счет не только в белорусских рублях, долларах США, евро, но и в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данную возможность можно использовать также для валютно-обменных операций в NEMBO.
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