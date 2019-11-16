БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:37 16.11.2019 ОАО «Технобанк» изменяет процентную ставку по отзывному вкладу «Новая вершина» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 370 дней ставка установлена в размере 6,5% годовых.