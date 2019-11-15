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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК С 20 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
13:22 16.11.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» с 20 ноября изменяет размер процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам установлены в размерах:

отзывный «Приумножай» (офлайн и онлайн, от 50 руб.) – 5,8% (на 35 дней) по вновь открываемым и автоматически переоформляемым договорам;

отзывный «Управляй Онл@йн» (онлайн, от 100 руб.) – размер процентов – 3%; размер бонуса – 2,9% (на 175 дней), в том числе по автоматически переоформляемым договорам;

отзывный «Сохраняй» (офлайн и онлайн, от 50 руб.) – на 90-189 дней, 190-369 дней, 370-550 дней, 551-1000 дней – 6% (ставка рефинансирования минус 3 процентных пункта);

безотзывный «Сохраняй» (офлайн и онлайн, от 50 руб.): на 35-89 дней – 8,5% (СР-0,5), на 90-189 дней – 9% (СР), 190-369 дней – 95% (СР+0,5), 370-550 дней – 11,5% (СР+2,5), 551-1000 дней – 9,75% (СР+07,5).
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