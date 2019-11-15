ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 18 ноября изменяет условия пролонгации некоторых вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты прекращается пролонгация по договорам банковских вкладов, по которым была выбрана данная опция:

«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (отзывный) в RUB на 6 месяцев;

«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (безотзывный) в BYN на 2 месяца;

«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (отзывный и безотзывный) в USD на 3 месяца;

«Вклад InSync» (безотзывный) в USD на 13 месяцев;

«Вклад InSync» (безотзывный) в USD на 30 месяцев.

Возможность отменить автопролонгацию предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.1.2.4 Общих условий размещения вкладов в закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк» (приложение 10 к ДКБО).