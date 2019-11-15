|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ В АЛЬФА-БАНКЕ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЮТСЯ
12:06 16.11.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 18 ноября изменяет условия пролонгации некоторых вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты прекращается пролонгация по договорам банковских вкладов, по которым была выбрана данная опция:
«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (отзывный) в RUB на 6 месяцев;
«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (безотзывный) в BYN на 2 месяца;
«Вклад InSync» и «Вклад Альфа-Клик» (отзывный и безотзывный) в USD на 3 месяца;
«Вклад InSync» (безотзывный) в USD на 13 месяцев;
«Вклад InSync» (безотзывный) в USD на 30 месяцев.
Возможность отменить автопролонгацию предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.1.2.4 Общих условий размещения вкладов в закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк» (приложение 10 к ДКБО).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2019
Курсы в банках
на 16.11.2019
Конвертация в банках
на 16.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте