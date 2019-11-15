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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ НОЧЬЮ 18 НОЯБРЯ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ПО СЧЕТАМ И ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ
11:11 16.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» проведет 18 ноября с 4.30 до 7.00 технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность: получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности; погашения кредитной задолженности; отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам; пополнения вкладных счетов; открытия оnline депозита; оформления заявки на онлайн-кредит.
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