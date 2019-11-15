ЗАО «Банк «Решение» в сотрудничестве с платежной системой Visa запустило бета-версию цифрового кошелька в мобильном банке «Банк Решение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет проводить бесконтактные платежи мобильным телефоном. Цифровой кошелек разработан на основе технологии HCE (Host Card Emulation) с использованием облачного сервиса технологий VTS в мобильном приложении, который позволяет осуществлять бесконтактные платежи без физического использования карточки непосредственно с помощью мобильного устройства.

Клиент банка, пользующийся платежными картами и имеющий мобильный телефон с NFC-модулем и операционной системой Android версии 5.0 и выше, может установить бета-версию мобильного банка «Банк «Решение» в Play Market.

Сервис позволяет осуществлять мгновенную оплату на сумму до 20 рублей при поднесении телефона к платежному терминалу. В остальных случаях нужно авторизоваться в приложении.

Совершать платежи можно в любых предприятиях торговли и сервиса, оборудованных платежными терминалами с поддержкой бесконтактной технологии payWave Visa.