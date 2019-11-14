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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
12:55 15.11.2019

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 20 ноября изменяет ставки по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки изменятся для вкладов «Альфа-Вклад» (безотзывный, отзывный), «Альфа-Гранд» (безотзывный), «Альфа-Клик» (отзывный), InSync (отзывный) в BYN:

«Альфа-Вклад» (безотзывный), BYN: на 2 мес. – 8,5%, 5 мес. – 9,2%, 7 мес. – 10%, 13 мес. – 11,2%, 26 мес. – 11,8%;

«Альфа-Гранд» (безотзывный), BYN: на 8 мес. – 10,1%, 18 мес. – 11,3%;

«Альфа-Вклад» (отзывный), BYN: на 6 мес. – 6,8%;

вклады «Альфа-Клик», InSync (отзывные), BYN: на 2 мес. – 6,6%.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 1 ноября 2019 года или позже, он пролонгируется на новых условиях.
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