В Мобильном интернет-банкинге ОАО «Белагропромбанк» появилась возможность заказать карточку онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, функционал доступен на главном экране в разделе «Новый продукт» (для мобильных устройств Android) и при нажатии кнопки «+» (для мобильных устройств iOS).

Для заказа карточки необходимо: выбрать валюту счета, платежную систему (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ), тип карточки, при необходимости ознакомиться с условиями продукта, которые размещены по ссылке «Подробнее» напротив выбранной карточки, выбрать адрес получения карточки, ввести мобильный ключ и нажать «Оформить».

О готовности карточки оповестит СМС-сообщение.