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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БЕЛАГРОПРОМБАНКА МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КАРТОЧКУ ОНЛАЙН
16:02 14.11.2019
В Мобильном интернет-банкинге ОАО «Белагропромбанк» появилась возможность заказать карточку онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, функционал доступен на главном экране в разделе «Новый продукт» (для мобильных устройств Android) и при нажатии кнопки «+» (для мобильных устройств iOS).
Для заказа карточки необходимо: выбрать валюту счета, платежную систему (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ), тип карточки, при необходимости ознакомиться с условиями продукта, которые размещены по ссылке «Подробнее» напротив выбранной карточки, выбрать адрес получения карточки, ввести мобильный ключ и нажать «Оформить».
О готовности карточки оповестит СМС-сообщение.
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