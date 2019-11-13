БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

09:57 14.11.2019 ЗАО «Идея Банк» с 12 ноября повысило процентные ставки по вкладам для физических лиц в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам в евро составляют: «Валютный 3 плюс» – 0,5% (ранее – 0,25%); «Валютный фирменный 3 плюс» – 0,55% (ранее – 0,3%); «Валютный онлайн 3 плюс» – 0,6% (ранее – 0,35%); «Валютный фирменный онлайн 3 плюс» – 0,65% (ранее – 0,4%); «Валютный 6 плюс» – 0,6% (ранее – 0,55%); «Валютный фирменный 6 плюс» – 0,65% (ранее – 0,6%); «Валютный онлайн 6 плюс» – 0,7% (ранее – 0,65%); «Валютный фирменный онлайн 6 плюс» – 0,75% (ранее – 0,7%).