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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:57 14.11.2019

ЗАО «Идея Банк» с 12 ноября повысило процентные ставки по вкладам для физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам в евро составляют:

«Валютный 3 плюс» – 0,5% (ранее – 0,25%);

«Валютный фирменный 3 плюс» – 0,55% (ранее – 0,3%);

«Валютный онлайн 3 плюс» – 0,6% (ранее – 0,35%);

«Валютный фирменный онлайн 3 плюс» – 0,65% (ранее – 0,4%);

«Валютный 6 плюс» – 0,6% (ранее – 0,55%);

«Валютный фирменный 6 плюс» – 0,65% (ранее – 0,6%);

«Валютный онлайн 6 плюс» – 0,7% (ранее – 0,65%);

«Валютный фирменный онлайн 6 плюс» – 0,75% (ранее – 0,7%).
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