БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОЙ БОРОВОЙ

17:29 13.11.2019 ОАО «Технобанк» открыло отделение в Новой Боровой (Минский р-н, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3. Здание супермаркета «Соседи»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении будут обслуживаться как юридические, так и физические лица.