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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОЙ БОРОВОЙ
17:29 13.11.2019
ОАО «Технобанк» открыло отделение в Новой Боровой (Минский р-н, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3. Здание супермаркета «Соседи»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении будут обслуживаться как юридические, так и физические лица.
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