ЗАО «Идея Банк» представило сервис обмена валют онлайн, который доступен клиентам и не клиентам банка – NEMBO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-обменник доступен всем желающим без открытия счета, с возможностью расчетов по счетам, открытым в любом банке страны.

«NEMBO – валютная площадка, которой удобно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона. При регистрации достаточно указать номер мобильного телефона, а процедура аутентификации (для безналичных расчетов) происходит автоматически через МСИ», – рассказали в Идея Банке.