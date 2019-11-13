|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-ОБМЕННИК В БЕЛАРУСИ
15:48 13.11.2019
ЗАО «Идея Банк» представило сервис обмена валют онлайн, который доступен клиентам и не клиентам банка – NEMBO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-обменник доступен всем желающим без открытия счета, с возможностью расчетов по счетам, открытым в любом банке страны.
«NEMBO – валютная площадка, которой удобно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона. При регистрации достаточно указать номер мобильного телефона, а процедура аутентификации (для безналичных расчетов) происходит автоматически через МСИ», – рассказали в Идея Банке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2019
Курсы в банках
на 13.11.2019
Конвертация в банках
на 13.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте