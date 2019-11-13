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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАКРЫВАЕТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ
14:44 13.11.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 13 ноября по 23 декабря приостанавливает обслуживание клиентов-физических лиц в отделении «Метро Уручье» в Минске в связи с модернизацией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 13 ноября обслуживание клиентов будет осуществляться в УРМ «Порт» (пр-т. Независимости, 177).
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