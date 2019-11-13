ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 13 ноября по 23 декабря приостанавливает обслуживание клиентов-физических лиц в отделении «Метро Уручье» в Минске в связи с модернизацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 13 ноября обслуживание клиентов будет осуществляться в УРМ «Порт» (пр-т. Независимости, 177).