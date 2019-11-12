ОАО «АСБ Беларусбанк» и Австрийский Контрольбанк подписали меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества. Документ подписан по итогам переговоров в рамках австрийско-белорусского бизнес-форума, который прошел в Вене (Австрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, согласно документу, Беларусбанк предпримет дальнейшие шаги по кредитованию белорусских предприятий, осуществляющих импорт австрийских товаров и услуг, с использованием привлекаемых ресурсов на выгодных условиях.

По словам председателя правления Беларусбанка Виктора Ананича, история сотрудничества с австрийскими банками насчитывает более 15 лет. За это время привлечено долгосрочных австрийских кредитов на общую сумму порядка 25 млн евро, выпущено более сотни аккредитивов на сумму порядка 60 млн евро.

«Предметом особой гордости является двусторонний кредит от Австрийского Контрольбанка под гарантию Министерства финансов Австрии. Кредит направлен на поддержку белорусских предприятий, осуществляющих импорт товаров австрийского происхождения. Наши совместные усилия позволили профинансировать 170 белорусско-австрийских контрактов на сумму более 80 млн евро в эквиваленте», – сказал В. Ананич.