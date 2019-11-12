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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КОЛИЧЕСТВО БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО В 2,7 РАЗА
15:50 12.11.2019

За 9 месяцев 2019 года ОАО «Банковский процессинговый центр» отмечает стабильный рост финансовых операций: в 2019 году ежемесячно обрабатывается более 130 млн операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, рост финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Еще в начале 2019 года данный показатель не превышал 86%.

При этом в безналичных платежах необходимо отметить тренд увеличения количества бесконтактных платежей. Банковский процессинговый центр фиксирует рекордный рост бесконтактных операций: за 9 месяцев 2019 года было обработано в 2,7 раза больше бесконтактных платежей, чем за тот же период 2018 года.

Рост количества безналичных операций свидетельствует о том, что держатели карт осознают удобство и простоту расчетов банковскими карточками и активнее ими пользуются. Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay, внедренные ОАО «Банковский процессинговый центр» совместно с банками-клиентами.
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