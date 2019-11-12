ОАО «Банк Дабрабыт» запустило новую услугу – онлайн-кредитование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь каждый может быстро и без посещения офиса банка оформить кредит в течение 5 минут в «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-Банк и Мобильный Банк).

В рамках онлайн-кредитования доступны к оформлению следующие кредиты:

на сумму до 5000 BYN – потребительский кредит «на ЛИЧНОЕ»;

на сумму до 5000 BYN – кредитная карта «Смарт карта»;

на сумму до 10000 BYN – овердрафт «Зарплатный».

Для оформления кредита online нужно зайти в Дабрабыт-онлайн (Интернет-Банк и Мобильный Банк) в любой рабочий день недели с 9.00 до 21.00 и выбрать вкладку Кредиты – «Оформить кредит». Далее необходимо выбрать из списка интересующий кредит, подобрать удобные для себя условия кредитования и нажать «Продолжить». Потом следует заполнить свои личные данные, подтвердить их корректность и нажать «Отправить заявку» Заявка будет отправлена на рассмотрение. В разделе Кредиты нужно выбрать утвержденную заявку и нажать «Оформить кредит.

Если желающий кредит не является клиентом Банка Дабрабыт, то сделать это можно также онлайн. Для этого необходимо установить последнюю версию банковского приложения Дабрабыт-онлайн или перейти в Интернет-банк с использованием данных Межбанковской системы идентификации;