БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ

12:56 12.11.2019 ЗАО «Банк «Решение» с 12 ноября изменяет условия приема дополнительных взносов по некоторым вкладам (депозитам) в иностранной валюте для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты временно приостановлен прием допвзносов по вкладам: «Формула успеха» на срок: 3 мес. (код продукта 316), 7 мес. (309), 9 мес. (317), 12 мес. (318), 13 мес. (310), 18 (305) и 24 мес. (293, 294, 304); «Online-решение» на срок: 3 мес. (код продукта 1130), 7 мес. (1124), 9 мес. (1131), 12 мес. (1132), 13 мес. (1125), 18 (1121) и 24 мес. (1112, 1120, 1126).