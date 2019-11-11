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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ БАНКОВСКИМИ ЯЧЕЙКАМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
11:51 12.11.2019

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставляет физическим лицам во временное пользование индивидуальные банковские сейфы (ячейки сейфов), которые находятся в специально оборудованных помещениях — депозитарных хранилищах банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предметами банковского хранения могут быть наличные денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни и иные ценности, а также документы. Минимальный срок пользования индивидуальным банковским сейфом (ячейкой сейфа) – 1 месяц, максимальный срок – 12 месяцев.

«Депозитарные хранилища банка удовлетворяют всем требованиям безопасности и конфиденциальности. Клиент совершает операции с предметами банковского хранения самостоятельно, без визуального контроля кого-либо, в том числе без контроля со стороны представителя банка, в специально выделенной зоне. Плата за пользование сейфом зависит от его размера и срока хранения и вносится клиентом однократно за весь период хранения. Максимальное время конфиденциальной работы с предметами банковского хранения составляет 15 минут», - отметил заместитель начальника управление развития розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Дмитрий Кмит.

При этом запрещается использование индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) для хранения оружия и боеприпасов к нему, наркотических средств и психотропных веществ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, отравляющих, радиоактивных, химических, бактериологических веществ и т.д.

Подробный список запрещенных для хранения предметов, а также информацию о тарифах можно узнать на сайте банка.
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