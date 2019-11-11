ОАО «БНБ-Банк» закрыло 11 ноября пункт обмена валют в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т. Победителей, 9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший обменный пункт БНБ-Банка расположен в 1 км от пр-т. Победителей, 9 – в Центре банковских услуг №10 на ул. Немига, 5 (ТЦ «Метрополь»).

«Закрытие классического обменного пункта – это возможность пересмотреть свои привычки и стать активным пользователем онлайн банкинга. С мобильным приложением i’mbanking.by БНБ-Банка можно онлайн совершать валютно-обменные операции по специальному лучшему курсу для счетов; открывать и пополнять счета в пяти валютах (легко и быстро!); оформлять вклады в BYN (удобно и выгодно!); экономить время, совершая все названные операции без визита в банк, 24/7 и везде, где есть интернет. Регистрация в приложении i’mbanking.by займет не больше 7 минут», – отметили в банке.