ЗАО «Идея Банк» с 11 ноября изменило процентные ставки по депозитам для бизнеса в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по «Депозиту №1» составляют:

в долларах США: на срок от 3 до 6 мес. – 0,8% (ранее – 0,6%), от 6 до 12 мес. – 1% (ранее – 0,8%);

в евро: на срок от 3 до 6 мес. – 0,7% (ранее – 0,5%), от 6 до 12 мес. – 1% (ранее – 0,8%).