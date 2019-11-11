|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
09:42 12.11.2019
ЗАО «Идея Банк» с 11 ноября изменило процентные ставки по депозитам для бизнеса в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по «Депозиту №1» составляют:
в долларах США: на срок от 3 до 6 мес. – 0,8% (ранее – 0,6%), от 6 до 12 мес. – 1% (ранее – 0,8%);
в евро: на срок от 3 до 6 мес. – 0,7% (ранее – 0,5%), от 6 до 12 мес. – 1% (ранее – 0,8%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2019
Курсы в банках
на 11.11.2019
Конвертация в банках
на 11.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте