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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «БЕЗ ЗАБОТ В НОВЫЙ ГОД» ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ
16:57 11.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» предлагает новый потребительский кредит «Без забот в Новый год» с использованием кредитной карточки Visa Instant.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается сроком до 4 лет и 3 месяцев и процентной ставкой 13,16% (СР+3,66%) годовых.
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