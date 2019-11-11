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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА МОЖНО МГНОВЕННО ПОПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ ЕРИП
15:38 11.11.2019
Банковские карточки ОАО «Белгазпромбанк» с 7 ноября можно мгновенно пополнять, переводя средства со счета через ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди преимуществ: операция доступна как для счетов в белорусских рублях, так и для счетов, открытых в иностранной валюте; совершенные операции посредством системы ЕРИП теперь отражаются по карточке в режиме реального времени; средства будут доступны сразу же; без комиссий.
Особенности: после успешного проведения операции в ЕРИП средства отразятся по карте, которая выпущена к указанному номеру договора, в режиме онлайн; карта должна быть активна; минимальная сумма операции – 0,05 руб.; если пополняемый счет открыт в иностранной валюте, то операция будет проведена по карточному курсу, действующему в момент совершения операции в ЕРИП.
Как провести операцию:
в дереве системы ЕРИП выберите услугу «Пополнение платежной карточки (онлайн)»;
введите номер договора, например RS/555555;
пользуйтесь деньгами на карточке сразу же.
Ранее представленная в ЕРИП услуга «Пополнение платежной карточки» теперь переименована в «Пополнение текущего счета». При этом содержание данной услуги осталось без изменений, деньги по такой операции зачисляются на текущий счет, к которому выпущена данная карточка, на следующий банковский день после осуществления операции в АИС «Расчет».
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