Банковские карточки ОАО «Белгазпромбанк» с 7 ноября можно мгновенно пополнять, переводя средства со счета через ЕРИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди преимуществ: операция доступна как для счетов в белорусских рублях, так и для счетов, открытых в иностранной валюте; совершенные операции посредством системы ЕРИП теперь отражаются по карточке в режиме реального времени; средства будут доступны сразу же; без комиссий.

Особенности: после успешного проведения операции в ЕРИП средства отразятся по карте, которая выпущена к указанному номеру договора, в режиме онлайн; карта должна быть активна; минимальная сумма операции – 0,05 руб.; если пополняемый счет открыт в иностранной валюте, то операция будет проведена по карточному курсу, действующему в момент совершения операции в ЕРИП.

Как провести операцию:

в дереве системы ЕРИП выберите услугу «Пополнение платежной карточки (онлайн)»;

введите номер договора, например RS/555555;

пользуйтесь деньгами на карточке сразу же.

Ранее представленная в ЕРИП услуга «Пополнение платежной карточки» теперь переименована в «Пополнение текущего счета». При этом содержание данной услуги осталось без изменений, деньги по такой операции зачисляются на текущий счет, к которому выпущена данная карточка, на следующий банковский день после осуществления операции в АИС «Расчет».