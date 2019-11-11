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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ С КАРТОЧЕК БЕЛИНВЕСТБАНКА БЕЗ КОМИССИИ МОЖНО В БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА И МТБАНКА
14:18 11.11.2019
В политике ОАО «Белинвестбанк» в отношении введения комиссий или взимания каких-либо иных плат за операции, совершаемые в собственной банкоматной сети, никаких изменений не произошло.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцы карточек Белинвестбанка по-прежнему могут беспроцентно снимать деньги в банкоматах банков-партнеров: ОАО «Белагропромбанк» и ЗАО «МТБанк» (кроме карточек БЕЛКАРТ Премиум-Maestro). В банкоматах ОАО «АСБ Беларусбанк» никакая комиссия со стороны ОАО «Белинвестбанк» также не взимается, так как расходы по обслуживанию своих клиентов банк берет на себя.
В случае обращения клиентов – держателей карточек Беларусбанка – и снятия денег в банкоматах Белинвестбанка, уплата комиссии либо ее отсутствие осуществляется на основании тарифной политики ОАО «АСБ Беларусбанк».
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