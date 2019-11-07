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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛАГРОПРОМБАНКА ИЗБРАН МАКСИМ ЕРМОЛОВИЧ
13:47 11.11.2019
На внеочередном общем собрании акционеры ОАО «Белагропромбанк» избрали новый состав Наблюдательного совета финучреждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, председателем Наблюдательного совета избран министр финансов Максим Ермолович. Его заместителями - заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.
На состоявшемся 1 ноября собрании также утверждены изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк».
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