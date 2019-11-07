БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БЕЛАГРОПРОМБАНКА ИЗБРАН МАКСИМ ЕРМОЛОВИЧ

13:47 11.11.2019 На внеочередном общем собрании акционеры ОАО «Белагропромбанк» избрали новый состав Наблюдательного совета финучреждения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, председателем Наблюдательного совета избран министр финансов Максим Ермолович. Его заместителями - заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. На состоявшемся 1 ноября собрании также утверждены изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк».