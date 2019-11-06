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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВИТ ГАРАНТИИ БЕЛАРУСБАНКУ В ПОГАШЕНИИ КРЕДИТОВ ТРЕХ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ
10:18 11.11.2019
Правительство Беларуси предоставит в 2019 году ОАО «АСБ Беларусбанк» гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым открытым акционерным обществам «Городейский сахарный комбинат», «Жабинковский сахарный завод», «Скидельский сахарный комбинат». Об этом говорится в постановлении Совета министров №745 от 5 ноября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, кредиты выдаются организациям на срок до одного года в соответствии с указом №97 от 4 марта 2019 г. «О закупке продукции растениеводства» для финансирования закупки продукции растениеводства урожая 2019 года, поставляемой для республиканских государственных нужд.
Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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