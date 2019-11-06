Национальный банк Беларуси с 20 ноября снижает ставку рефинансирования до 9% годовых.

«С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5% до 9% годовых", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам прошедшего 6 ноября заседания Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.

Кроме того, с 20 ноября снижается ставка по кредиту овернайт с 10,75% до 10% годовых и ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.

«В III квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка», - поясняется в пресс-релизе.

Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.

Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики.

«Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2%. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину», - отмечается в сообщении Нацбанка.

Следующее заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.