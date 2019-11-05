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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
12:20 06.11.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило сервис мгновенных платежей для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инновационная система мгновенных платежей (СМП) позволяет клиентам банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.
Основные преимущества системы: возможность круглосуточного перевода средств; средства, перечисленные мгновенным платежом, сразу же доступны получателю.
«Внедрение системы мгновенных платежей является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом. Теперь клиентам банка больше нет необходимости ждать пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между оправкой денег со счета и моментом их зачисления на счет получателя», - отметил председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров.
Пользоваться СМП могут клиенты банка, имеющие открытый счет в банке и доступ в Клиент-банк, Интернет-банк, Мобильный банк.
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