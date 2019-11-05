|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР КУРСА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VISA INTERNATIONAL
10:55 06.11.2019
В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменяется размер курса платежной системы Visa International.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 ноября по операциям с использованием банковских платежных карточек Visa, эмитированных Банком ВТБ (Беларусь), если валюта операции не совпадает с валютой счета (карточки) и отличается от долларов США, при расчете суммы операции будут учитываться курсы международной платежной системы Visa International на дату обработки операции в платежной системе, увеличенные на 1,5 процента.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
Курсы в банках
на 06.11.2019
Конвертация в банках
на 06.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте