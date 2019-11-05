БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР КУРСА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VISA INTERNATIONAL

10:55 06.11.2019 В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменяется размер курса платежной системы Visa International. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 ноября по операциям с использованием банковских платежных карточек Visa, эмитированных Банком ВТБ (Беларусь), если валюта операции не совпадает с валютой счета (карточки) и отличается от долларов США, при расчете суммы операции будут учитываться курсы международной платежной системы Visa International на дату обработки операции в платежной системе, увеличенные на 1,5 процента.