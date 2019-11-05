ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового функционала реализована возможность работы с шаблонами документов: клиент может создавать, редактировать, использовать и сохранять шаблоны документов.

Также в системе «Интернет-Банк» появилась возможность просмотра клиентом арестов (оснований для ареста счета), приостановлений операций по счетам и т.п.