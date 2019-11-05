ОАО «Белинвестбанк» предлагает клиентам пакетное обслуживание при использовании банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточные пакеты отличаются между собой типом выпускаемых личных банковских карточек, количеством предоставляемых услуг, и абонентской платой: «Стандартный»; «Премиум»; «Люкс»; «VIP».

В пакет «Стандарт» включено: выпуск и ежемесячное обслуживание основной карточки: Visa Classic или Mastercard Standard; подключение и пользование услугой SMS-оповещение в рамках тарифа «Приходный»; бесплатный Мобильный и Интернет-банкинг.

Абонентская плата за обслуживание – 1,99 руб.

При использовании пакета услуг «Премиум» будут доступны: выпуск и ежемесячное обслуживание основной карточки: Visa Gold или Mastercard Gold; подключение и пользование услугой SMS-оповещение в рамках тарифов: «Старт», «Приходный», «Индивидуальный», «Расчетливый» или «Международный»; выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки «Моцная картка» (БЕЛКАРТ-Maestro); выпуск и ежемесячное обслуживание трех дополнительных карточек Visa Electron, Maestro в рамках карточного продукта «Детская карта»; выпуск и обслуживание основной карточки в валюте, отличной от валюты счета с пакетом услуг: Visa Classic, Mastercard Standard или «Моцная картка» (Mastercard Standard); бесплатный Мобильный и Интернет-банкинг; дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой.

Абонентская плата за обслуживание – 4,99 руб.

При использовании пакета услуг «Люкс» клиент получит: обслуживание у персонального менеджера; выпуск и ежемесячное обслуживание основной карточки Visa Platinum; подключение и пользование услугой SMS-оповещение в рамках любого тарифа на выбор; выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки на выбор: «Моцная картка» (БЕЛКАРТ-Maestro), Visa Classic, Mastercard Standard, «Моцная картка» (Mastercard Standard), Visa Gold или Mastercard Gold; выпуск и ежемесячное обслуживание трех дополнительных карточек Visa Electron, Maestro в рамках карточного продукта «Детская карта»; выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки на выбор: Visa Classic Mini либо карта-стикер Visa Gold; выпуск и обслуживание основной карточки в валюте, отличной от валюты счета с пакетом услуг: Visa Classic, Mastercard Standard или «Моцная картка» (Mastercard Standard); выдача выписки по счету на бумажном носителе; выдача справки о наличии счета и остатке денежных средств по нему; возможность срочного изготовления карточки; бесплатный Мобильный и Интернет-банкинг; дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой.

Абонентская плата за обслуживание – 14,99 руб.

В рамках пакета услуг «VIP» работает система «все включено»: обслуживание у персонального менеджера; выпуск и ежемесячное обслуживание основной карточки Visa Platinum; подключение и пользование услугой SMS-оповещение в рамках любого тарифа на выбор; выпуск и ежемесячное обслуживание двух дополнительных карточек на выбор: «Моцная картка» (БЕЛКАРТ-Maestro), Visa Classic, Mastercard Standard, «Моцная картка» (Mastercard Standard), Visa Gold или Mastercard Gold; выпуск и ежемесячное обслуживание трех дополнительных карточек Visa Electron, Maestro в рамках карточного продукта «Детская карта»; выпуск и ежемесячное обслуживание дополнительной карточки на выбор: Visa Classic Mini либо карта-стикер Visa Gold; выпуск и обслуживание основной карточки в валюте, отличной от валюты счета с пакетом услуг: Visa Classic, Mastercard Standard, «Моцная картка» (Mastercard Standard), Visa Gold или Mastercard Gold; смена PIN-кода карточки; выдача выписки по счету на бумажном носителе; выдача справки о наличии счета и остатке денежных средств по нему; возможность срочного изготовления карточки; бесплатный Мобильный и Интернет-банкинг; дополнительные услуги, предоставляемые платежной системой.

Абонентская плата за обслуживание – 51,99 рубля.