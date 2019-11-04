Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» пройдет 18 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос внесения изменений и дополнения в Устав ОАО «Банк БелВЭБ».