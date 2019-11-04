БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ

10:55 05.11.2019 ОАО «Белгазпромбанк» с 14 ноября вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится плата в размере 10 рублей за выпуск второй и последующих расчетных карточек «Виртуальная карточка» в одной и той же иностранной валюте или белорусских рублях.