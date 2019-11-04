БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 16 НОЯБРЯ БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР КУРСА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

09:48 05.11.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» с 16 ноября изменяет размер курса платежных систем по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек за пределами Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты по операциям с использованием карточек международных платежных систем Visa International и Mastercard Worldwide, совершенным за пределами Беларуси, будет применяться курс платежных систем, увеличенный на 1,3 (одну целую три десятых) процента.