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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 16 НОЯБРЯ БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР КУРСА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
09:48 05.11.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 16 ноября изменяет размер курса платежных систем по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек за пределами Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты по операциям с использованием карточек международных платежных систем Visa International и Mastercard Worldwide, совершенным за пределами Беларуси, будет применяться курс платежных систем, увеличенный на 1,3 (одну целую три десятых) процента.
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